"Dankzij die kogel werd ik monitor" LAATSTE LEUVENSE AGENT DIE BESCHOTEN WERD TIJDENS DIENST MET BRUGPENSIOEN ANDREAS DE PRYCKER

14 april 2018

02u23 0 Leuven Sinds begin deze maand is de 58-jarige politieagent Georges Mets met brugpensioen. Bij een schietincident in 1995 raakte Georges zwaargewond, maar hij kwam sterker terug dan ooit.

Georges Mets belandt in 1986 op zijn 26ste bij de Leuvense politie. Daarvoor is hij vijf jaar chauffeur-magazijnier en zit hij een jaartje in het Belgische leger. Vanaf zijn 16 jaar is hij tussen het werken door intensief bezig met powertraining. "Ik heb heel mijn leven eigenlijk op de dienst interventie gezeten", vertelt Georges. Het was ook tijdens een van deze interventies dat er iets gebeurt waarvan elke politieagent beseft dat het ooit kán gebeuren. Georges wordt beschoten.





Slagader geraakt

"Dat gebeurde op 19 juli 1995. Ik had een proces-verbaal opgemaakt van een kapster die gestalkt werd in de toenmalige SuperCity. Toen ik hoorde dat er een verdachte achtervolgd werd, kon ik uit de persoonsbeschrijving opmaken dat het over die stalker ging. Ik ging ter plaatse, kon die man overmeesteren en hield hem in een greep. Een collega van mij kwam erbij en zei mij ineens dat hij zijn wapen kwijt was. De verdachte had het wapen weten af te pakken. Maar dat wisten wij op dat moment niet. Toen ik mijn greep loste, schoot die man mij in de onderarm. Mijn slagader werd daarbij doorboord, mijn elleboog was verbrijzeld en ik had in totaal zeven breuken opgelopen. Gelukkig gebeurde dit in Leuven en kon ik snel met de MUG naar het Gasthuisbergziekenhuis gebracht worden. Daardoor heb ik het overleefd, want zo'n slagader loopt snel leeg, hoor", vertelt Georges.





Zelfverdediging

Het incident haalde de voorpagina's van alle kranten en kreeg zelfs in de internationale pers heel wat aandacht. Georges verkeerde zelfs even in levensgevaar, maar kwam er snel door. Waar veel mensen wellicht jarenlang met deze gebeurtenis in hun hoofd blijven zitten, kon Georges zich er snel over zetten. Getuige daarvan het feit dat hij zijn bebloed shirt nog steeds heeft, net zoals de zeven schroeven en drie platen van de operatie. "Mijn achtergrond van gevechtssporten heeft mij er mentaal doorgesleurd. Fysiek ondervind ik soms nog lichte ongemakken bij bijvoorbeeld scheren of koffie drinken, maar voor het beoefenen van gevechtssporten is er geen probleem. Die kogel in mijn lijf is echt een motivatie geweest om monitor te worden. Ik wilde mijn collega's graag leren hoe je jezelf moet verdedigen en hoe ze hun wapenstok moeten gebruiken, zodat dit niet meer kan gebeuren. Ik werd uiteindelijk één van de eerste monitoren in de regio en gaf als dusdanig les aan de omliggende politiezones", vertelt Georges.





Zeldzame gordel

In 1998 brengt die passie voor gevechtssporten hem zelfs tot bij een sensei. "Toen had ik het genoegen om drie weken privétraining te mogen volgen in Hawaii bij twee Japanse grootmeesters in de ju-jitsu. Grote lijn van die stijl was: tegenstanders uitschakelen zonder kwetsuren te veroorzaken. Ik heb uiteindelijk mijn vijfde Dan ju-jitsu gehaald, zoals dat heet. Dat is een paarse gordel, die in België niet te behalen valt. Ik denk dat er nog altijd maar zo'n vijftien Belgen die gordel hebben", vertelt Mets. In 2000 startte hij Hakkoryu Kyushu Dojo op, zijn eigen gevechtssportenclub in de oude turnzaal op de Tiensestraat, aan het Alfons Smetsplein.





"De laatste tien jaar meer werd ik meer en meer ingezet als instructeur geweldbeheersing, wapenstok-en interventieoefeningen en zelfverdediging. Vanaf 2011 ben ik ook fitnesstrainer bij de Jims Fitness in Leuven", zegt Mets. Nu hij met vervroegd pensioen is, zal hij zijn aandacht hier volop op vestigen.





Of hij het leven als 'flik' zal missen? "Zeker weten. De Leuvense politie is een zeer professioneel korps dat goed en strikt geleid wordt en waar jonge agenten veel ervaring kunnen opdoen. Ik heb er zeer graag gewerkt en heb er al mijn projecten kunnen realiseren. Hier doe je tonnen ervaring op", meent Mets nog.





