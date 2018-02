"Damiaanplein lijkt meer op 'banlieue'" OPEN VLD'ER OMSCHRIJFT ONTWERPEN PLEINENROUTE ALS MISLUKKINGEN BART MERTENS

27 februari 2018

02u36 0 Leuven Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) is niet te spreken over het resultaat van de zogenaamde 'pleinenroute' in Leuven. Toen het veelbesproken circulatieplan werd gelanceerd, was het de bedoeling om de Leuvense pleinen om te toveren tot aangename en origineel ingerichte ontmoetingsplekken in de stad. Volgens Luc Ponsaerts is dat grondig mislukt.

Het Leuvense stadsbestuur heeft de ambitie om de pleinen in de stad terug te geven aan de inwoners en de bezoekers. Minder gemotoriseerd verkeer, meer genieten... dat was het idee achter de zogenaamde pleinenroute toen het nieuwe circulatieplan werd gelanceerd in het najaar van 2016. Volgens gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) blijft er anderhalf jaar later niet veel meer over van die goede intenties om enkele Leuvense pleinen - in afwachting van een definitieve herinrichting - tijdelijk om te toveren tot originele ontmoetingsplekken in de stad.





"Ik val meteen met de deur in huis en vraag me bijvoorbeeld af hoe het nu zit met het P. Damiaanplein waarvoor stedenbouwkundig bureau BUUR tekende voor de herinrichting", zegt Ponsaerts. "Dat plein ligt er momenteel lamentabel, zelfs lepreus bij. Het P. Damiaanplein heeft er nooit eerder zo ellendig bij gelegen. Nochtans hoorde dit plein ook bij de pleinenroute die trots werd aangekondigd. In de Mozaïek van augustus 2016 lazen we dat bomen, banken, dansvloeren, speelelementen en andere ingrepen de binnenstad nieuw leven zouden inblazen. De stad Leuven werkte voor de inrichting nauw samen met platform Straten Vol Leuven. We kunnen gerust stellen dat het allesbehalve een succes is geworden. Verbrokkeld asfalt, slordig straatmeubilair en armzalig groen in veel te kleine mozaïekbakken geven deze locatie eerder de allures van een 'banlieue' dan van een begeesterend stadsplein. Hopelijk ziet men de vergissing in en geeft men dit karakteristieke plein een aangename en waardevolle definitieve inrichting. Men zou van dit plein echt een parel kunnen maken maar Sint-Damiaan is blijkbaar geen sant in eigen stad. Ik laat overigens opmerken dat Open Vld er tien jaar geleden al op aandrong om iets zinvol te doen met de inspirerende figuur Damiaan."





Eerlijke schaamte

Het gemeenteraadslid van Open Vld heeft het evenmin begrepen op de herinrichting van andere Leuvense pleinen. "Een ander uitverkoren plein was het Hogeschoolplein. Daar heeft men ondertussen wijselijk besloten om een punt te zetten achter het experiment. Het Smoldersplein moest dan weer een ontmoetingsplaats worden voor de jeugd maar volgens mij heeft dat pleintje nog niet veel jeugd gezien. Ik neem aan dat de stad Leuven uit eerlijke schaamte vervolgens heeft besloten om het H. Hooverplein meteen een definitieve inrichting te geven."





Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) wil de prestaties van BUUR en Straten Vol Leuven niet afschieten gezien het om een voorlopige oplossing ging, maar geeft wel aan dat er beterschap op komst is voor het P. Damiaanplein en Hogeschoolplein. "We hebben de invulling van beide pleinen toegewezen aan Michel Pauwels die eerder ook al de Dijleterrassen en andere geslaagde projecten voor zijn rekening nam. Zo is hij onder meer van plan om het standbeeld van pater Damiaan aan de Sint-Jacobskerk te verhuizen naar het P. Damiaanplein. Binnen drie weken zijn de definitieve plannen klaar en we hopen op minstens één van de pleinen nog deze zomer werk te maken van een nieuwe inrichting."