'Dag van de Vliegende Kanonniers' 05 maart 2018

02u38 0 Leuven Aan het monument en het kanon in Sint-Maartensdal werd zaterdag een herdenkingsplechtigheid gehouden in het kader van de 'Dag van de Vliegende Kanonniers'.

De herdenking kwam er in de vorm van een bloemenhulde, gevolgd door een optocht via de J.P. Minckelersstraat, Bondgenotenlaan en het Rector De Somerplein, om te eindigen op de Grote Markt. Daar werd een receptie aangeboden.





Garnizoensstad

Leuven werd in 1830 de garnizoensstad voor kanonniers, cavalerie en infanterie. Toen op 28 maart 1892 voor het eerst mobiele artilleriebatterijen in Leuven werden gekazerneerd, werd de basis gelegd voor de huidige vriendschapsbanden tussen de stad en haar 'Vliegende Kanonniers'. Dat is eigenlijk rijdende artillerie te paard. In 1962 aanvaardde de stad zelfs het peterschap over die rijdende artillerie. (ADPW)