‘Cursus Paashaas’ maakt kinderen wegwijs in verkeer ADPW

10 april 2019

16u54 1

Deze week kunnen kinderen van 5 tot 7 jaar deelnemen aan ‘Cursus Paashaas’, verkeerslesjes die in het verkeerspark van het Provinciaal Domein in Kessel-Lo gegeven worden. De kinderen kunnen in de voor- of namiddag telkens anderhalf uur les volgen. Elk lesje start met een stukje theorie, dat daarna op het verkeerspark in de praktijk kan worden geoefend. De deelnemers krijgen les van ervaren politiemensen. Ze leren er over de verkeersregels die gelden voor voetgangers en fietsers. Ook de verkeersborden komen uitgebreid aan bod.