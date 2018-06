" Constructeur liften in station in gebreke stellen" 12 juni 2018

02u27 0 Leuven Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof (CD&V) eist een snelle oplossing voor de slecht functionerende liften en rolstrappen in het station van Leuven.

Het lijkt wel een soapserie maar de liften en roltrappen in het Leuvense station spelen al een hele tijd de hoofdrol in een verhaal dat doorspekt is met klachten en teleurstellingen. Voor CD&V-Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof is de maat meer dan vol. Zij legde minister van Mobiliteit Bellot nogmaals op de rooster over de slechte staat van de roltrappen en de liften. Van Hoof, nummer twee op de lokale lijst van CD&V, eist actie want zo kan het niet verder.





"Bijna dagelijks weigeren de liften en de roltrappen dienst. Dat is onaanvaardbaar, zeker voor reizigers die moeilijk te been zijn", klinkt het boos. "De NMBS zou bezig zijn met een offerte voor een revisie van de roltrappen en vroeg aan liftconstructeur Schindler een oplossing. Wel, indien er niet snel een oplossing komt, moet men de firma in gebreke stellen. Ik blijf aandringen tot de problemen van de baan zijn." (BMK)