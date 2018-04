"College maakt taxatieplan van circulatieplan" 21 april 2018

02u48 0 Leuven N-VA Leuven heeft de meerjarenbegroting van de stad Leuven bekeken. "Wat daar meteen in opvalt, is de spectaculaire stijging van de inkomsten op de inning van GAS-boetes. Vooral de verwachte inkomsten uit GAS-boetes via de ANPR-camera's stijgen dit en de volgende jaren fors", klinkt het.

De cijfers tellen algemene GAS-boetes, GAS-boetes voor parkeren en ANPR-boetes samen. "In 2017 ging het nog om 98.701 euro, in 2015 om 119.758 en in 2016 al om 753.165 euro. In 2017 gaat het al om 2.231.702 euro. In 2018, 2019 en 2020 zou dit telkens zo'n 3.740.000 euro moeten bedragen", stelt N-VA. "Die ANPR-camera's zijn opgesteld om wagens in het autoluw centrum te bekeuren. Sinds de invoering van het circulatieplan in 2016-2017 stijgen de verwachte inkomsten uit deze ANPR- camera's nu tot 2,5 miljoen euro per jaar. Dat zijn ongeveer 125 boetes per dag. Hallucinant", menen ze bij N-VA. "Het circulatieplan dreigt dus een taxatieplan te worden. En het is juist dat niet alleen Leuvenaars boetes betalen, zoals de burgemeester graag beweert. Maar die beboete bezoekers aan Leuven zien we misschien wel niet meer terug, met alle mogelijke gevolgen voor onze handel en horeca", meent fractieleider Zeger Debyser.





"Gebruik die camera's op de invalswegen in Leuven om boeven te pakken. Maak het circulatieplan 2.0 beter leesbaar voor Leuvenaar en bezoeker met slimme knips en een intelligente app. En gebruik het geld dat dan nog via boetes wordt geïnd om het ondergronds parkeren goedkoper te maken. Dit leidt tot minder zoekverkeer in de woonwijken en een verhoogde aantrekkelijkheid voor de stad."





(ADPW)