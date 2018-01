"Bondgenotenlaan autovrij op zaterdag" CARL DEVLIES (CD&V) WIL VERKIEZINGEN WINNEN MET MOBILITEIT EN HANDEL BART MERTENS

22 januari 2018

02u33 0 Leuven CD&V Leuven heeft gisteren de eerste voorstellen gelanceerd waarmee de partij op 14 oktober naar de kiezer trekt. Opvallend is het idee om de Bondgenotenlaan op zaterdag verkeersvrij te maken om nog aantrekkelijker te worden als shoppingstad. Lijsttrekker Carl Devlies wil ook minder bussen in het centrum. "Verder maak ik van veilige voetpaden mijn persoonlijk prioriteit", klinkt het ambitieus.

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober nog veraf zijn, stijgt de verkiezingskoorts nu al. Door het aangekondigde afscheid van burgemeester Louis Tobback (sp.a) ligt het politieke strijdtoneel voor het eerst in 24 jaar weer open. CD&V is vastberaden om de Leuvenaars voor zich te winnen. Dat bleek op hun nieuwsjaarsreceptie, waar lijsttrekker Carl Devlies zich toonde als een strijdvaardige kopman. Opvallend is dat CD&V naast traditionele thema's zoals mantelzorg en verbondenheid tussen alle generaties veel aandacht heeft voor mobiliteit en handel.





Boost voor handel

"Leuven moet naast een leefbare stad ook bereikbare blijven met een bloeiend handelscentrum", aldus lijsttrekker Devlies. "Qua mobiliteit is de Bruulparking een must om de benedenstad nieuw leven in te blazen. In dat stadsdeel moet de podiumkunstenzaal de trekker worden voor andere activiteiten als handel en horeca. We stellen vast dat de innoverende Leuvense bedrijfseconomie op de goede weg is en we willen daarom focussen op de kleine ondernemer. Om de Leuvense handel een extra boost te geven, stellen we voor om de Bondgenotenlaan tussen Justus Lipsius en het stadhuis op zaterdag om te vormen tot een autovrije winkelstraat. Uiteraard moeten minder mobiele mensen wel de mogelijkheid krijgen om tot in het hart van de stad te geraken. Verder moet het aantal bussen in het centrum verder naar beneden. Enkel -bij voorkeur elektrische- stadsbussen horen thuis in het centrum."





Elektrische shuttles

Een behoorlijk ambitieuze doelstelling, zeker als je weet dat er anno 2018 elke dag meer dan 1.300 bussen door het centrum rijden. Toch benadrukt kandidaat-burgemeester Devlies dat de stad gedurfde keuzes moet maken. "Denk eens aan zelfrijdende elektrische shuttles die mensen vanaf elke stadspoort richting centrum en terug rijden. De technologie bestaat en zal realiseerbaar zijn op relatief korte termijn. Verder maak ik er mijn persoonlijke prioriteit van om de voetpaden volledig in orde te brengen. Via een digitaal platform wil ik de burger inspraak en een actuele stand van zaken geven over de vooruitgang. Zo willen we hen maximaal bij ons beleid betrekken", aldus Devlies.





Blijft de vraag: kijkt CD&V in de eerste plaats naar sp.a om de huidige coalitie voort te zetten of komt er na 24 jaar een einde aan het politieke huwelijk? "Als de kiezer ons beloont voor onze toekomstvisie en voor onze realisaties uit het verleden dan gaat CD&V vooral voor een nog beter Leuven. Met welke partij we dat verhaal zullen schrijven, moeten we afwachten. Er doen geruchten de ronde over een voorakkoord met sp.a, maar daar is geen sprake van. Het is wel zo dat een partij die vanaf 2019 met ons in zee gaat zich voorafgaand akkoord zal moeten verklaren met de strijd tegen Uplace en andere projecten die ons handelscentrum bedreigen", besluit Carl Devlies.