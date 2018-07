"Bij ons geen verliezers: feesten doen we sowieso!" 06 juli 2018

02u47 0 Leuven Leuvenaar William Gisgand (44) en zijn Braziliaanse vrouw Lívia Corpas (40) van Café Belgaleiro in de Leuvense Goudsbloemstraat kijken reikhalzend uit naar de clash tussen de twee sterkste landen van dit WK. "Bij ons zijn er geen verliezers", zegt William.

"Wij zijn allebei verliefd op ons eigen land, maar even goed op het andere land", vult Lívia aan. "Maar als ik moet kiezen, dan verkies ik Hazard boven Neymar", lacht William. Wat de uitslag ook zal worden, in Belgaleiro wordt het vrijdag alleszins een feestje. Er is een buitentap voorzien en er zullen schermen buiten hangen, naast het gebruikelijke scherm binnen. Daar kunnen Brazilianen en Belgen naar de wedstrijd komen kijken. "Het is jammer dat ze elkaar niet pas in de finale tegenkomen. Het team dat deze wedstrijd wint, mag nu ook de wereldbeker winnen", zeggen William en Lívia in koor. Het koppel leerde elkaar in 2008 kennen in Café Giraf op de Oude Markt. Toen sloeg de vonk vrijwel meteen over. Lívia was naar België gekomen voor haar doctoraat biomedische wetenschappen. Zij is nu tandarts en prijkt ook op de verkiezingslijst van Groen. William heeft dan weer een passie voor Brazilië en ging al naar Salvador da Bahia als capoeirista om de ziel van de Braziliaanse vechtdans capoeira te leren kennen. Ze trouwden uiteindelijk onder een mangoboom in Rio de Janeiro. Een pronostiekje wie de wedstrijd gaat winnen? "3-2 voor België", meent William. "Het beste team mag winnen", besluit Lívia.(ADPW)