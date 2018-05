"Bewuste actie tegen onze partij" VANDALEN STEKEN CAMPAGNEBUSJE LORIN PARYS (N-VA) IN BRAND ANDREAS DE PRYCKER

25 mei 2018

02u55 0 Leuven Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag het campagnebusje van Leuvens kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) in brand gestoken aan de Mazdagarage op de Tiensesteenweg in Leuven. Dat heeft het parket bevestigd.

Het vuur werd rond 2.30 uur aangestoken ter hoogte van de rechterband en verwoestte de caravan volledig. Dat bevestigde de branddeskundige van het parket. "Het gaat hier om een bewuste actie tegen de N-VA. Er zijn in de omgeving immers geen andere beschadigingen geregistreerd, zodat het niet gaat om puur vandalisme. Dit geweld tegen onze partij moet stoppen", meent Parys.





"Een tijd geleden werden partijleden lastiggevallen tijdens een fietstocht in het kader van Kom op tegen Kanker en afgelopen zaterdag werd onze praalwagen tijdens de Pride Parade in Brussel aangevallen", aldus Parys. Die lanceerde daarbij een oproep 'om ondanks het verschil in mening vreedzaam in dialoog te gaan en elkaars mening te respecteren'.





Al te gek voor Leuven

"Het is gewoonweg krankjorum dat dit in Leuven kan gebeuren. Hier is een rode lijn overschreden. Zeker als je weet dat ik dit weekend nog met mijn gezin in dit busje ben gaan kamperen", klinkt het. "Ik veroordeel elke vorm van agressie. Ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar zo'n persoonlijke aanval is een rechtstaat onwaardig. Ik vind het allerminst normaal dat de politie mij 's nachts om 4 uur uit mijn bed komt halen met de mededeling dat mijn campagnebusje, dat trouwens elke dag van plaats verhuist, in brand is gestoken. Zeker als hun volgende vraag is 'hoeveel keer ik de laatste weken bedreigd ben geweest'. Ik heb hen eerlijk gezegd: niet", meent Parys.





Zelf gedaan

Hier en daar werd al geopperd dat N-VA het busje wel eens zelf in brand kan gestoken hebben. "Dat is te belachelijk voor woorden. Daar wil ik zelfs niet op reageren", zegt Parys. Het verlies van de caravan, door de N-VA 'Molly' gedoopt, betekent voor N-VA-Leuven volgens Parys 'een behoorlijke hap uit de verkiezingskas'.





"Het is afwachten in welke mate de verzekering het verlies ervan vergoedt. We laten ons door deze actie echter in geen geval intimideren en gaan vanaf nu dubbel zo hard ons best doen om onze voorstellen voor een ander en beter Leuven aan de man te brengen. In plaats van de caravan zullen wij de komende tijd met een tent de boer opgaan en verder zoeken naar creatieve oplossingen. Wij blijven luisteren naar de mening van mensen", geeft Parys nog mee.





Geen amateurs

Politie en parket gaan op zoek naar de dader(s). "Het is duidelijk dat het geen totale amateurs zijn die dit gedaan hebben. Maar het mag duidelijk zijn: de verkiezingen worden gewonnen op basis van argumenten", besluit Parys.