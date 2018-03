"Betaalbaar wonen is prestigeproject" LINE DE WITTE (PVDA) 02 maart 2018

"Er is een wooncrisis in Leuven. Het stadsbestuur zegt zelf slachtoffer te zijn van het eigen succes, maar dat is al te gemakkelijk. De stad kan wel iets doen aan het woonprobleem maar dan moet ze durven de touwtjes zelf in handen te nemen en de woningmarkt echt organiseren. Niet via de zogenaamde budgetwoningen van 340.000 euro want ook die zijn onbetaalbaar. PVDA stelt voor om de leegstand aan te pakken. De leegstandtaks zou na drie jaar verdubbeld moeten worden en na vijf jaar zou de stad de leegstaande panden moeten kunnen onteigenen en ombouwen tot sociale woningen. Elk nieuw bouwproject moet ook bestaan uit minstens een derde sociale woningen en tweederde betaalbare huur- en koopwoningen."





"Jaarlijks zouden er ook 400 nieuwe sociale woningen worden gebouwd om de lange wachtlijst weg te werken. Verder stelt PVDA voor om maximumhuurprijzen op basis van ligging, grootte en comfort in te voeren zoals nu al in Nederland het geval is. We moeten Leuven terug heroveren van de bouwpromotoren die onze stad vol bouwen met luxueuze appartementen. PVDA wil van betaalbaar wonen willen hét prestigeproject maken zodat Leuven een stad op mensenmaat kan worden voor iedereen."