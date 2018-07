"Als je hier al niet meer veilig bent..." GEWAPENDE OVERVALLERS SLAAN TOE IN STUDENTENRESTAURANT DE MOETE ANDREAS DE PRYCKER

05 juli 2018

02u36 0 Leuven Studentrestaurant De Moete, aan de Celestijnenlaan in Heverlee, heeft gisterochtend omstreeks 6.30 uur twee gewapende en gemaskerde overvallers over de vloer gekregen. Toen er geen geld bleek te zijn, werd een van de twee personeelsleden gestoken met een mes. E. kwam er gelukkig met enkele schrammen vanaf.

Een bizarre overval, zowel qua plaats als qua tijdstip. Dat is het minste wat ervan gezegd kan worden. Want wat zoeken overvallers de eerste week van juli voor openingstijd in een studentenrestaurant, net als studenten genieten van hun vakantie? "Dat vraag ik mij ook af", zegt Daniel Lips, algemeen directeur van Alma, waarvan De Moete deel uitmaakt. "Twee personeelsleden, een man en een vrouw, waren net aan hun shift begonnen. Zo rond 7 uur 's ochtends worden de broodjes voorgebakken. Omstreeks 8 uur gaat het restaurant dan open. Maar even voor 7 uur zijn de twee met bivakmutsen gemaskerde mannen langs de achterzijde van het gebouw binnen gekomen, op zoek naar geld. Maar in vakantieperiode is het hier heel rustig, hoor. Veel geld valt hier dan sowieso niet te rapen en voor de opening is hier al zeker geen geld aanwezig. Ik heb dus echt het raden naar de beweegredenen van de daders", meent Lips.





Neergestoken en bedreigd

"Zij spraken (al dan niet bewust) gebrekkig Nederlands. E. werd bedreigd met een mes, wilde zich verweren en werd daarop gestoken. Zijn collega, een vrouw, kreeg een vuurwapen tegen het hoofd. Toen bleek dat de overvallers geen buit konden maken, zijn ze gevlucht in de richting van de Celestijnenlaan", vertelt een bron binnen Alma. "Het is alleszins erg schrikken dat zoiets met een collega kan gebeuren. Het is niet dat wij een gevaarlijke job hebben. Tenminste, dat dachten wij toch. Hopelijk komen onze collega's er fysiek en mentaal snel terug bovenop", zegt diezelfde bron. E. heeft bij de steekpartij lichte schaafwonden opgelopen. Zijn vrouwelijke collega kwam er met de schrik vanaf. "Maar de schade bij beide personeelsleden zal vooral mentaal zijn. De dienst slachtofferhulp is alleszins ingeschakeld. Want als je hier al niet meer veilig bent, dan ben je het nergens. Ik kan nog steeds niet vatten dat ze deze locatie hebben uitgekozen voor zoiets", meent Lips. Politie en parket kwamen ter plaatse. Zij hebben nog geen spoor naar de daders. Onder meer de camerabewaking wordt nagekeken. De Moete bleef gisteren alvast gesloten. Het is nog afwachten wanneer het studentenrestaurant precies terug zal openen. Er wordt alleszins gekeken om extra veiligheidsmaatregelen te nemen in en rond de gebouwen van de Alma.