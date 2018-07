"Alleen al de slagtanden printen, duurt een week" 320 beenderen van mammoetskelet krijgen laagje per laagje vorm in 3d BART CLAES

20 juli 2018

02u26 0 Leuven In het Leuvense bedrijf Materialise rolt er een skelet van een mammoet uit de 3D-printer. Een huzarenwerk van een maand én de eerste keer dat dit gebeurt op ware grootte. 320 beenderen krijgen laagje per laagje vorm, telkens een tiende van een millimeter dik. Communicatiemanager Kristof Sehmke toont ons het staaltje toptechnologie.

Materialise werd in 1990 in Leuven opgericht door Fried Vancraen, ook vandaag nog CEO van het bedrijf. Het telt nu bijna 2.000 werknemers in 24 vestigingen in 18 landen. Het bedrijf heeft het grootste 3D-printpark van Europa, maar ontwikkelt vooral software om die 3D-printmachines aan te sturen. Materialise telt zo het grootste aantal softwareontwikkelaars ter wereld in de 3D-printsector.





Het skelet van een mammoet is allesbehalve het belangrijkste object dat ooit al uit de printers van Materialise rolde. Dat zijn misschien wel de stukjes kunststof waarmee in de VS de luchtpijp van de negen weken oude Kaiba Gionfriddo werd verstevigd en zo het leven van het jongetje werd gered. Of de botimplantaten die veel kankerpatiënten al hebben gekregen. Of de 3D-geprinte hoorapparaten die voor miljoenen mensen het verschil maken. Wél spreekt het skelet tot de verbeelding.





Kristof, we zien hier twee van de negen grote, zwarte printers waarbij de mammoet laagje per laagje vorm krijgt. Ze zijn allebei zo groot als een tuinhuis. Een druk op de knop en klaar?

"Zo simpel werkt het niet. Alleen al voor de slagtanden zijn we zeven dagen aan het printen. In totaal duurt het meer dan een maand om de 320 beenderen te bekomen. We maken gebruik van stereolithografietechnologie. Een UV-gevoelige harslaag wordt belicht met een laser volgens een door ons vastgelegd patroon. Als de laag wordt belicht, zal de hars verharden. Zo bouwen we een structuur in laagjes van een tiende van een millimeter, tien centimeter per dag. Als alle beenderen geprint zijn, krijgen ze kleur, beschermlagen en een carbonstructuur om ze allemaal samen te houden."





En de hamvraag: waarom een mammoet?

"De vraag kwam van serviceclub Kiwanis uit Lier. Die wilde in het nieuwe stadsmuseum aanvankelijk het skelet van de mammoet plaatsen dat in 1860 in Lier werd opgegraven. Maar dat originele skelet moet in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel blijven. Zo kwam Kiwanis bij ons terecht. Er bestaat een scan van de beenderen, waarmee wij aan de slag kunnen. We hebben samengezeten met de paleontologen van het museum, want na 150 jaar zijn de inzichten in de anatomie van een mammoetskelet veranderd. De staart van de mammoet is bijvoorbeeld korter dan dat wetenschappers toen dachten. Daardoor is de kopie die we straks hebben, wetenschappelijk en anatomisch gezien correcter dan de versie die in Brussel staat."





Toen Materialise in 1990 werd opgericht, leek 3D-printing sciencefiction. Is de techniek vandaag al ingeburgerd?

"Je kan zelfs een 3D-printer kopen voor thuis om er eenvoudige dingen mee te maken. Aanvankelijk werd 3D-printing vooral benut om een prototype te creëren. Maar vandaag is de technologie zo gevorderd dat we kant-en-klare producten op industrieel vlak kunnen printen. Niet alleen in kunststof, maar ook in roestvrij staal, aluminium en zelfs in titanium."





Waar vinden we jullie realisaties zoal?

"Overal. In auto's en in vliegtuigen, bijvoorbeeld. 3D-printen is niet alleen een andere manier om hetzelfde te creëren, maar ook een manier om dingen béter te maken. Omdat je geen mal nodig hebt om een voorwerp te gieten, zijn er andere mogelijkheden. Zo hielpen we Airbus bij de herinrichting van hun bagagecompartimenten in de cabine. Dankzij onze 3D-printtechniek zijn de materialen 30 procent lichter. Dat scheelt wat in een vliegtuig. De wereld van hoorapparaten maakt al volledig gebruik van 3D-printen en ook op de brillenmarkt kan de techniek het verschil maken. Met een scan van je hoofd kan de bril zo ontworpen worden dat de lenzen perfect gepositioneerd staan voor jouw ogen."





En wat zijn de gekste dingen die Materialise al heeft geprint?

"Ooit kregen we de vraag om een vier meter lange jaguar te printen in zilverkleur. Die staat nu op het jacht van een heel rijke meneer (miljardair Shahid Khan, eigenaar van Amerikaans footballteam Jacksonville Jaguars, red.). We printen ook voor kunstenaars en musea. Samen met museumartiest Gary Staab reconstrueerden we het gezicht van de bekendste mummie ter wereld: farao Toetanchamon. En we printten ook een replica van de 5.000 jaar oude Ötzi die in de Alpen uit het ijs werd gehaald. Je bedenkt het zo gek niet, of wij printen het."