"30 per uur in alle wijken" NA DODELIJK ONGEVAL: DRAAGVLAK VOOR VERBANNING VRACHTVERVOER STEEDS GROTER BART MERTENS

13 juni 2018

02u22 0 Leuven Na het ongeval met een vrachtwagen dat maandag het leven kostte aan een 28-jarige fietsster weerklinkt de noodkreet om vrachtvervoer uit het centrum van Leuven te verbannen steeds luider. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel enkele locaties om een overlaadstation in te richten aan de rand van de stad.

Een dag na het zware ongeval op het kruispunt van de Van Waeyenberghlaan met de Tervuursestraat blijft Leuven geschokt achter. Maandagochtend kwam een 28-jarige vrouw met haar fiets onder de wielen van een vrachtwagen terecht. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen in het UZ Gasthuisberg. Op de plaats van het ongeval werden bloemen neergelegd, maar naast rouw is er ook plaats voor verontwaardiging. "Wat doen al die vrachtwagens nog in het centrum?", klinkt het, zowel in de politiek als bij vele Leuvenaars. Thomas Van Oppens van Groen laat er geen twijfel over bestaan dat zwaar vrachtvervoer anno 2018 geen plaats meer heeft in een fietsvriendelijk stadscentrum. "Een fietsstad word je niet alleen door veel fietsers te hebben maar door een beleid dat fietsen aangenaam en veilig maakt. Zo'n gigantische vrachtwagens horen niet thuis in ons centrum!"





Overlaadstation

Vrijwel elke partij laat naar aanleiding van het vreselijke ongeval weten dat er maatregelen moeten komen om dergelijke drama's te vermijden. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) laat optekenen dat er aan de rand van de stad wordt gezocht naar locaties om een overlaadstation te realiseren. "Het gaat meer concreet om Leuven Noord en een site aan Ecowerf langs de Vaart. In zo'n overlaadstation kunnen vrachtwagens hun goederen overladen in kleinere bestelwagens. Los van het dramatische ongeval heb ik ook al een voorstel uitgewerkt om zoals in het stadscentrum zone 30 in te voeren in alle woonwijken, ook in de deelgemeenten." Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) maakt zich dan weer sterk dat er nog voor het einde van het jaar een overlaadstation gerealiseerd kan worden op de oude stelplaats van De Lijn. "Naast bestelwagens kunnen we ook cargofietsen inzetten om goederen te verdelen in het centrum", klinkt het.





Liesbet D'huys van actiecomité S.O.S Brusselsestraat hoopt dat er na de dood van de 28-jarige vrouw eindelijk actie wordt ondernomen.





"Het blijft al te vaak bij ideeën en voorstellen. Ik ken de problematiek van zwaar vrachtvervoer maar al te goed want ook in de Brusselsestraat worden we geconfronteerd met enorme vrachtwagens. Het is simpelweg niet verantwoord om zo'n mastodonten door een centrum te laten rijden en spijtig genoeg is dat eens te meer bewezen door het ongeval. Mijn eis aan de politici is duidelijk: blijf niet steken in voorstellen, doe er iets aan."