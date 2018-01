"11 miljoen euro en nul resultaat" CO2-UITSTOOT NIET GEDAALD SINDS 2013 SCHEPEN RIDOUANI BETWIST KRITIEK BART MERTENS

26 januari 2018

02u36 0 Leuven N-VA concludeert uit recent gepubliceerde cijfers van vzw Leuven 2030 dat de CO2-uitstoot sinds 2013 niet is gedaald. "5,3 ton per inwoner in 2013 en 5,3 ton per inwoner in 2017. Men investeerde elf miljoen euro en het resultaat is nul", zegt Zeger Debyser (N-VA).

Oppositiepartij N-VA schiet met scherp op de meerderheid, die de ambitie heeft om tegen 2030 de CO2-uitstoot in Leuven gevoelig te verminderen. Volgens fractieleider Zeger Debyser kan het stadsbestuur die ambitie maar beter bijstellen want de voorlopige resultaten zijn niet bijzonder rooskleurig. "Zopas publiceerde Leuven 2030 nieuwe cijfers over de CO2-uitstoot in Leuven", legt Debyser uit.





"Die cijfers tonen aan dat de CO2-uitstoot in deze bestuursperiode helemaal niet is gedaald. Meer concreet was er in 2013 sprake van een uitstoot per inwoner van 5,3 ton. In 2017 werd exact hetzelfde cijfer genoteerd.





Mijn conclusie? Na een investering van elf miljoen euro is het resultaat nul. Schepen Ridouani beloofde vijf jaar geleden nochtans een daling van 20 % tegen 2020 en zelfs een daling van 69 % tegen 2030. Het stadsbestuur kan haar eigen doelstelling niet halen."





Ambitieuze beloftes

Gemeenteraadslid Tine Eerlingen (N-VA) pleit voor een andere aanpak. "De schepen zwaait graag met de vlag van de European Green Leaf Award. Maar dat dossier is samengesteld op basis van ambitieuze beloftes en doelstellingen. Als je naar de realisaties kijkt, oogt het plaatje minder fraai. Het stadsbestuur voerde ook het circulatieplan in om bij te dragen aan minder uitstoot van CO2. De cijfers bewijzen dat er door het plan méér verkeersbewegingen zijn dan voordien. En dus geen winst voor het klimaat. We vinden het wel positief dat achttien eigenaars van gebouwen in Leuven samen 40 miljoen euro investeren om de uitstoot te verminderen in de toekomst."





N-VA wil ook onderzoeken wat er precies is gebeurd met de geïnvesteerde elf miljoen euro. "Daar zit een pak geld voor communicatie en logo's tussen, maar wij missen daadkracht en echte verandering op het terrein", laat fractieleider Debyser optekenen.





Komende jaren resultaat

Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) countert de kritiek door te stellen dat je investeringen ook de tijd moet geven om resultaten op te leveren. "Mijn referentiejaar is 2010 en er is wel degelijk een kleine verbetering. Is dat genoeg? Neen, want mijn ambities gaan veel verder. Je moet er wel rekening mee houden dat ook de uitstoot van de E314 en de E40 mee in de cijfers zitten. Bovendien is het aantal inwoners toegenomen in Leuven. En toch houden we de uitstoot onder controle, zeker in vergelijking met andere steden.





Er is geïnvesteerd en de resultaten van die investeringen zullen de komende jaren steeds meer een positief effect hebben op de CO2-uitstoot in onze stad. We gaan onze klimaatambities wel halen en zelfs als het een beetje minder is dan de vooropgestelde doelstelling dan boeken we nog steeds winst voor het milieu.





Ik betreur het enorm dat N-VA het Leuvense klimaatproject op alle manier probeert te bestrijden. Ik zit liever in de arena en laat de steen rollen, ook al rolt de steen minder ver dan ik zou willen op dit moment. Maar ik bedank voor de stijl van N-VA. Ze zitten in de tribune en schieten op een goed project. Hun standpunt is een belediging voor alle mensen die hun uiterste best doen om een verschil te maken."