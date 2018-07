Zomerbar Fabiola in voormalig rusthuis 31 juli 2018

Projectontwikkelaar Custombuild opent samen met Maarten Forceville in de site van het voormalige bejaardentehuis in Leopoldsburg de trendy pop-upbar 'Fabiola. Tot 5 augustus kan je terecht in de veranda van het ex-bejaardentehuis. De afsluiter is er dus tijdens Kamp Swingt. Het parkgebied en de kiosk rond het leegstaande rusthuis zorgen voor een ideale setting voor de buurtbewoners om te genieten van een optreden, cocktails, mocktails en diverse streekbieren. De bar is tot en met donderdag open tussen 17 en 23 uur, op vrijdag van 16 uur tot middernacht, op zaterdag van 15 uur tot middernacht en op zondag van 15 uur tot 21 uur. Custombuild zal later starten met de ontwikkeling van een nieuwbouwproject op deze site. Maarten Forceville heeft trouwens ervaring met dergelijke projecten. De schepen in Herent is immers oprichter van de zomerbar 'Bar Vital' in Herent.





(BVDH)