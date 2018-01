Zaaltjes reserveren kan nu via website 23 januari 2018

Vanaf nu wordt het reserveren van de gemeentelijke infrastructuur in Leopoldsburg een stuk eenvoudiger. De sportdienst en het cultuurcentrum maken het immers mogelijk om online te reserveren, waardoor gebruikers niet meer gebonden zijn aan de openingsuren van de balie. Via de website kan je gemakkelijk kijken of er een zaaltje vrij is en meteen een aanvraag indienen. Dit kan zowel voor het Buurthuis in Heppen als voor de lokalen of de schouwburg in het cultuurcentrum. Voor de sporthal wordt dit mogelijk in de loop van het voorjaar. Om te zorgen dat iedereen zijn weg vindt in de nieuwe toepassing, wordt er een infosessie georganiseerd op woensdag 24 januari om 10.00 uur in het cultuurcentrum. (BVDH)