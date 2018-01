Wouter Beke (CD&V) wil werk als burgemeester verderzetten 23 januari 2018

Wouter Beke is als burgemeester van Leopoldsburg naar eigen zeggen nog niet klaar. "Ik wil mijn werk verderzetten en samen met de inwoners vooruit gaan met Leopoldsburg", aldus de lijsttrekker van CD&V. In een filmpje liet Beke enkele inwoners aan het woord om de realisaties van de afgelopen legislatuur in de kijker te zetten. Ze halen onder meer aan dat ze graag in Leopoldsburg wonen en dat er veel te beleven valt. Zelf benadrukt Beke enkele evoluties. "De criminaliteit (met 35 procent), de werkloosheid (met 25 procent) en de schuld zijn gedaald. Bovendien hebben we heel veel geïnvesteerd: in een nieuw jeugdhuis dat er zal komen, een nieuwe brandweerkazerne, in fietspaden, rotondes en een nieuw gemeentehuis, maar vooral in de mensen. Denk maar aan De Groote Rappèl, Kamp Knalt en Kamp Blinkt, allemaal initiatieven om de mensen samen te brengen. Betrokkenheid en verbondenheid, dat is wat telt", legt hij uit. In de magazine van Leopoldsburg gaat Beke verder in op de combinatie "met Brussel". "Dat is niet altijd gemakkelijk, maar biedt ook voordelen. Die maken het verschil. De goede resultaten hadden we niet kunnen boeken zonder mijn contacten met Brussel en veel investeringen konden we niet doen zonder geld uit Brussel. Ik 'Brussel' dus veel voor Leopoldsburg." (BVDH)