WhatsApp voor meer veiligheid 04 mei 2018

Leopoldsburg lanceert in samenwerking met de politiezone Kempenland vijf WhatsApp-groepen voor de veiligheid in wijken Centrum, Boskant, Geleeg, Heppen en Strooiendorp te verhogen. Bewoners die iets verdachts zien, kunnen een berichtje sturen naar de rest van de buurt via de App. De eerste stap blijft wel de politie alarmeren op het nummer 101.





Door het charter te ondertekenen werden alle afspraken vastgelegd. Binnenkort komen er ook borden in het straatbeeld om de WhatsApp-groepen zichtbaar te maken.





(BVDH)