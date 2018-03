WhatsApp-groepen voor meer veiligheid 23 maart 2018

Leopoldsburg is de volgende gemeente die inzet op WhatsApp voor nog meer veiligheid. Net als buurgemeente Hechtel-Eksel rekent het daarvoor op de steun van politiezone Kempenland. Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwillige coördinatoren die een WhatsApp-groep in hun wijk willen coördineren. Men gebruikt in eerste instantie de wijken van de wijkagenten om vijf groepen af te bakenen: centrum, Strooiendorp, Boskant, Geleeg en Heppen. Alle bewoners van de wijk kunnen zich in principe bij deze groep aansluiten. Kandidaten voor de rol van coördinator kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar whatsapp@leopoldsburg.be. (BVDH)