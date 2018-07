Wegdek in centrum vernieuwd 25 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in augustus het wegdek vernieuwen in het centrum. Eerst wordt het oude wegdek afgefreesd, waarna een nieuwe onder- en toplaag asfalt wordt aangebracht. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal de aannemer in verschillende fases werken.





Ook zal er tijdens de eerste fase 's avonds en 's nachts worden gewerkt. Tussen 6 en 13 augustus wordt er gewerkt aan de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat, Jacoletstraat en Kolonel Van Heesbekestraat, inclusief de rotonde. Tijdens deze werkuren is de werfzone, alsook de ingesloten Maarschalk Fochstraat, volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod. De voetpaden blijven toegankelijk. Voor het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen een omleiding aangegeven.





In een tweede fase wordt er gewerkt aan de Diestersteenweg, tussen spooroverweg en kruispunt Fernand Van Baelstraat. Verkeer richting Heppen kan er over één rijstrook blijven rijden. Voor het doorgaand verkeer in de rijrichting van Leopoldsburg centrum wordt een omleiding aangegeven. De voetpaden blijven toegankelijk. De werkzaamheden zijn afhankelijk van weersomstandigheden, de plannen kunnen dus nog wijzigen. (BVDH)