Week van de Amateurkunsten vol evenementen 26 april 2018

02u41 0

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de foto-expo 'Tien jaar Opening Doors' van Sonja Bruggeman deze zaterdag opengesteld voor het grote publiek. Deze loopt nog in het CC tot en met maandag 25 juni. Ook de expo 'De Koreaanse Connectie' wordt geopend tot en met 12 mei op het Hertogin Van Brabantplein. Zondag is er om 15 uur in het CC de theatervoorstelling rond Solidariteitswerking Ons Centrum. Maandag is er vanaf 20.15 uur een voorstelling rond 'De Jossen' en van 5 mei tot en met 27 mei loopt in het CC ook de expo 'BiHomLes & de kunstacademie tonen alle kleuren van de regenboog'. Op zondag 6 mei is er nog de musical 'Ollie's Trip' van de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Al deze activiteiten kaderen in de Week van de Amateurkunsten. De openingsreceptie hiervan vindt zaterdag om 19 uur plaats op het Hertogin Van Brabantplein. Verder zullen kunstenaars exposeren in handels- en horecazaken, herkenbaar aan de felgekleurde vloermatten die voor de deuren zullen liggen. In een leegstaand handelspand aan het Hertogin Van Brabantplein zullen vijf kunstenaars uit Zuid-Korea hun werken tentoonstellen. (BVDH)