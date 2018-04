Wagen crasht tegen garagepoort 09 april 2018

02u41 0

Aan de Martelarenstraat in Leopoldsburg is zaterdagnacht een wagen ingereden in de garage van een woning. De bewoners die werden opgeschrikt door de luide knal, lagen op dat moment in huis te slapen. Niemand raakte gewond. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. (MMM)