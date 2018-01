Vrijwilligers gezocht voor organisatie 1.000 km voor Kom op tegen Kanker 02u56 1

Zondag kwamen een 400-tal inwoners van Leopoldsburg een glaasje drinken op het nieuwe jaar op de zesde editie van de nieuwjaarsreceptie. Tijdens zijn toespraak toostte burgemeester Wouter Beke (CD&V) op een goede gezondheid en blikte hij in het bijzonder vooruit op de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.





Op 11 mei tijdens het hemelvaartweekend is Leopoldsburg middagstad voor het grote fietsevenement. Dat brengt niet alleen meer dan 1.000 fietsers met zich mee, maar ook een rennersdorp dat wordt uitgebouwd aan de gebouwen van de technische dienst. Hier zullen heel wat supporters verzamelen. In elke middagstad wordt er een lange erehaag gevormd om de renners te verwelkomen. Op het Koningin Astridplein wordt dan weer een groots evenementendorp opgebouwd, waar iedereen terecht kan voor optredens, kinderanimatie en eet- en drankstandjes.





Voor de hele organisatie van het evenement doet het gemeentebestuur een oproep aan alle inwoners, verenigingen en wijken van Leopoldsburg om hun steentje bij te dragen. Vrijwilligers konden zich ter plaatse al opgeven, maar ze kunnen zich nog steeds inschrijven via de website www.1000kmleopoldsburg.be. Verenigingen en mensen die een stand willen uitbaten, kunnen best een mail sturen naar contact@1000kmleopoldsburg.be. (BVDH)