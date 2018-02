Voor zetelhangers: avondwinkel aan huis KOPPEL LEVERT TUSSEN 19 EN 22 UUR IN HELE GEMEENTE BIRGER VANDAEL

21 februari 2018

02u50 0 Leopoldsburg Stel: je zit 's avonds in pyjama onder een fleecedeken te kijken naar een goede film en eigenlijk wil je wel nog wat snoepen. Er is niets meer in huis en je hebt geen zin om nog naar de nachtwinkel te gaan. Dan is er vanaf nu de online avondwinkel. Dankzij een paar muisklikken krijg je een zakje chips en een flesje wijn aan huis geleverd.

De zaak in Leopoldsburg is een nieuwigheidje in onze provincie. "Het concept is in Nederland wel populairder en ook in grote steden als Antwerpen komt het op. Voor een landelijke gemeente als Leopoldsburg is het wel iets nieuws", zegt zaakvoerster Sofie Reumers (30), die de zaak samen met haar partner Kristof Evaert (35) zal leiden. "In feite is het meer een avondwinkel dan een nachtwinkel. We leveren tussen 19 en 22 uur en vormen daarmee een ideale aanvulling op supermarkten. De hele late uurtjes laten we voorlopig nog aan ons voorbijgaan."





Het idee haalde het koppel bij zichzelf. "We denken dat we zelf een goede klant zouden zijn. Als je 's avonds al helemaal in de zetel bent weggezakt, is het gewoon lekker handig dat er zo'n dienst bestaat."





Het doelpubliek bestaat niet enkel uit bankhangers. Er zijn tal van situaties waarin een online avondwinkel wel eens gemakkelijk kan zijn. "We mikken echt op een ruim publiek. Denk maar aan gezinnen met jonge kinderen, waar je niet zomaar even het huis kan verlaten. Ook oudere mensen die mogelijk niet meer erg goed te been zijn, kunnen hier zeker gebruik van maken. En dan heb je bijvoorbeeld de situatie waarin je geen zin hebt om zware bakken bier te vervoeren, ook dan is deze zaak een voordeel. Bovendien gebeurt het dat je al wat gedronken hebt en niet meer mag rijden, dan staan wij klaar. Een laatste voorbeeld is wanneer je onverwacht bezoek krijgt en niets in huis hebt. Gemakkelijk dat je dan niemand meer op pad moet sturen."





Bierpong

Tot het gamma van de webshop behoren de klassieke avondversnaperingen. Zo is er een rijk assortiment aan energiedrankjes, frisdranken en uiteraard ook de alcoholische varianten in de vorm van bieren, sterke dranken, wijnen, bubbels en zelfs cocktails. Verder specialiseert het bedrijfje zich in allerhande chips, nootjes, koekjes, snoep, worstjes, soep, barbecuebenodigdheden, bierpongglazen en shotjesglazen... "We kregen al veel positieve reacties via onder meer sociale media. Intussen zijn we drie avonden bezig en hadden we al best wat klanten", is Sofie tevreden.





Momenteel doen Sofie en Kristof alles nog met zijn tweetjes in bijberoep. "De bedoeling is dat we alles zelf rondbrengen met onze wagen en we hopen natuurlijk dat we dit op termijn voltijds kunnen doen." Wie een bestelling wil plaatsen bij het koppel, moet in Leopoldsburg of Heppen wonen en voor minstens 5 euro bestellen. De leveringskosten bedragen 1,50 euro. Je kan vanaf 18 uur terecht bij de online avondwinkel via www.onlineavondwinkel.be of via 0492/07.64.32. Op donderdag neemt het koppel een avondje rust en is de dienst niet beschikbaar.