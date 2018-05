Vier jaar voor man die kopstoot gaf aan agent 29 mei 2018

Een 37-jarige Leuvenaar, die momenteel in de Leuvense Hulpgevangenis zit, kreeg vier jaar cel en 1.600 euro boete voor een reeks feiten van geweldpleging tussen eind december 2017 en februari 2018. Zo had hij bijvoorbeeld op 28 december 2017 geweld een agent in Leopoldsburg een kopstoot gegeven en schade toegebracht aan hun combi.





In Leuven pleegde hij op 31 januari en 5 februari partnergeweld. Bij een tussenkomst van de politie deelde hij kopstoten uit aan agenten. Gelukkig was dat maar één keer raak. In Leopoldsburg moest hij een verkeerscontrole ondergaan. Dat zinde hem niet, dus begon hij te schelden en deelde hij een kopstoot uit aan een agent. Hij bracht ook schade toe aan het interieur van de combi. De man liep al ettelijke veroordelingen op door gewelddelicten, hij kreeg hiervoor al zes keer een straf met uitstel en drie keer een werkstraf. Vorige herfst kreeg hij van de Leuvense rechter nog 15 maanden cel voor soortgelijke feiten. Een effectieve celstraf was de enige gepaste straf volgens de rechter. (SVDL)