Veertig partners in de bres voor Huis van het Kind 08 maart 2018

Veertig partners van het Huis van het Kind Leopoldsburg kwamen gisteren voor het eerst samen om hun engagement te bevestigen. In het bijzijn van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) maakten ze kennis met elkaar. Het is de bedoeling om in de toekomst de krachten te bundelen en zo gezinnen nog meer te ondersteunen. In het Huis van het Kind wordt er gewerkt rond drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en activiteiten ter bevordering van ontmoeting en sociale samenhang. (BVDH)