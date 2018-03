Twee jaar cel voor vechtpartij in clubhuis Hells Angels 01 maart 2018

02u34 0 Leopoldsburg Een 44-jarige Kempenaar krijgt een celstraf van twee jaar voor een vechtpartij in café Route 184 in Leopoldsburg, het clubhuis van de Red Devils, een support club van de Hells Angel. Op 28 juni 2015 sloeg de Gelenaar een 51-jarige Bulgaar bewusteloos op het terras van het café.

De feiten vonden plaats na middernacht. Toen werd het slachtoffer aangetroffen op een stoel van het terras van een restaurant in de Stationsstraat. Een ambulance kwam ter plaatse, maar de politiediensten vonden niemand die over de feiten wou getuigen. Tot de vriendin van beklaagde zich aanmeldde. Zij vertelde dat de stoppen bij haar partner eventjes daarvoor waren doorgeslagen.





De politie wilde vervolgens een bezoekje brengen aan het café, maar geraakte niet meteen binnen. Uit camerabeelden bleek dat beklaagde de Bulgaar meerdere slagen en trappen gaf, tot hij het bewustzijn verloor. Daarna werd het slachtoffer als een pop op het fietspad gelegd en later werd er nog een emmer water uitgegooid over het terras, terwijl de Bulgaar nog steeds ter plaatse lag. Twee uur later kwam hij terug bij zijn positieven.





Schedelbreuk

De Bulgaar vertelde hoe hij op café plots werd lastiggevallen door een groep. Hij was een tijdje werkonbekwaam en hield onder meer een schedelbreuk, kneuzingen en een blauw oog over aan de feiten. "Het slachtoffer zal zich deze gruwelijke mishandeling blijven herinneren", staat te lezen in het vonnis. Hij krijgt een schadevergoeding van 3.581,96 euro. Voor het tandletsel werd voorbehoud verleend. (BVDH)