Tijdelijke snelheidsborden geplaatst in afwachting van wilddetectiesystemen BVDH

13 februari 2019

13u40 0

Binnenkort worden op de Kamperbaan tussen Hechtel en Leopoldsburg de langverwachte wilddetectiesystemen geplaatst. In afwachting hiervan zijn er nu tijdelijke snelheidsborden geplaatst die hetzelfde effect bij de autobestuurders beogen. In de buurt van de twee oversteekplaatsen gaat het van 90 km/uur naar 70 en 50 zodat de snelheid is aangepast aan mogelijk overstekend wild. Dat is ook het doel dat de elektronische verkeersborden later zullen beogen. Deze treden wel enkel in werking als een dier gesignaleerd wordt.