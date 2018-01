Speciale infoavond rond 'een wolf in Leopoldsburg' 30 januari 2018

02u53 0

Het gemeentebestuur van Leopoldsburg organiseert op maandag 5 februari om 19 uur in het cultuurcentrum een infoavond over wolven. Dit is uiteraard het gevolg van de aanwezigheid van de Duitse wolvin Naya in de regio van Leopoldsburg.





Al dagen heeft men in ons land de mond vol over Naya. De eerste wolvenaanval op schapen in Meerhout maakte de comeback van de grote carnivoren wel erg tastbaar. Enkele alerte Limburgers dachten zelfs de wolf gezien te hebben. Gisteren was er ook even ophef omtrent een feit in Ranst, maar daar bleek de wolf niets mee te maken te hebben. Volgens de gps-gegevens zit ze nog steeds op haar Limburgse verblijfplaats in en rond het militair domein in Leopoldsburg.





In Leopoldsburg wil men de inwoners inlichten over wolven en hoe ermee om te gaan. De lezing wordt verzorgd door Jan Loos van Landschap vzw en het Meldpunt Wolven. Er zal onder meer worden uitgelegd dat de wolf wettelijk beschermd is en in principe geen gevaar betekent voor de mens. Ook Dries Gorissen van het Agentschap Natuur en Bos komt toelichting geven. Hij bespreekt onder meer hoe het zit met de schaderegeling na toeslaan van de wolf. Ook een wolvenplan zal door hem besproken worden. Iedere aanwezige ontvangt ter plaatse de brochure 'Welkom wolf'. Die brochure zal ook nadien nog gratis beschikbaar zijn in het gemeentehuis. (BVDH)