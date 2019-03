Seppe (5) heeft 140.000 euro nodig om dure therapie te betalen. 450 voetballertjes helpen alvast mee Marco Mariotti

02 maart 2019

20u35 0 Leopoldsburg Voetbalclub KESK Leopoldsburg toonde zich dit weekend van haar warmste kant. Ze organiseerden een tornooi, waar maar liefst zestig ploegen met in totaal 450 voetballertjes het tegen elkaar opnamen. Reden: geld inzamelen voor de zieke Seppe (5) uit Heppen. “In mei gaan we dit nog eens doen, met alle topploegen van het land", zegt jeugdcoördinator Marc Lievens.

Zestig teams uit de provincie én zelfs uit Antwerpen zakten zaterdag af naar de pleinen van KESK Leopoldsburg. Kinderen tussen de 6 en 8 jaar namen het tegen elkaar in een vijftigtal wedstrijden. Een tornooi voor de 5-jarige Seppe die een zeldzame vorm van kanker heeft. Al sinds vorig jaar organiseerden de buurtbewoners de ene actie na de andere. Seppe heeft namelijk immunotherapie nodig en dat kost 140.000 euro.

“Seppe is zelf niet aangesloten bij onze club, maar héél wat school- en klasgenootjes zijn aangesloten bij onze club”, zegt jeugdcoördinator Marc Lievens. “Andere mama’s en papa’s kennen de ouders van Seppe, en al snel ontstond het idee dat ook wij iets konden betekenen. Tenslotte gaat het om bijzonder veel geld, en alle beetjes helpen.”

Alle supporters en aanwezige ouders betaalden 5 euro toegang, dat integraal naar Seppe ging. “We hebben daar op voorhand goed over gecommuniceerd. Ook heel wat ploegen hebben onderling met de kleuters gebabbeld over Seppe en de ziekte. De spelertjes van Tervant hadden zelfs een bal gesigneerd om Seppe cadeau te doen. We hopen vandaag tussen de 3.000 en 4.000 euro in te zamelen, maar daar eindigen we niet mee.”

Topteams

Het bestuur contacteerde KRC Genk met de vraag of ook zij hun jongste afdeling naar het tornooit wilde sturen. “Zij konden vandaag niet aanwezig zijn, maar wilden zéker meehelpen zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk ontstond het idee om meerdere nationale topteams in te schakelen en hier tegen elkaar te laten spelen. Dat gaat op 4 mei gebeuren”

“Concreet gaat het om de U7 en U8 van Anderlecht, Club Brugge, Anderlecht, OHL, STVV en zelfs Arnhem Vitesse uit Nederland. Al die teams hebben toegezegd. In totaal zullen we die dag met 22 teams strijden en zo een extra centje kunnen inzamelen. We kregen ook gesigneerde shirt van Standaard Luik en die gaan we veilen.”

Zaterdag 4 mei zullen de jongste afdelingen van de Belgische topploegen het tegen elkaar opnemen op KESK Leopoldsburg.

