Schietoefening veroorzaakt eerste heidebrand van het jaar MMM

26 februari 2019

17u29 0 Leopoldsburg Sinds dinsdagnamiddag woeden er enkele natuurbranden op het militair domein ‘Kamp Beverlo’ in Leopoldsburg.

De rook drijft langzaam af naar Hechtel-Eksel en Kerkhoven. De brandt woedt op het schietterrein waar brandbestrijding uitgesloten is wegens een te groot risico. “Het oefenen met munitie in volle natuur brengt brandgevaar met zich mee”, klinkt het bij de brandweer. Het risico op ontstaan van bos- of heidebrand is het hele jaar door reëel.

Brandrisico beperken

Voor het Kamp van Beverlo, met haar omvangrijk bos- en heidegebied is brandveiligheid op de schietstanden en oefenterreinen een zeer belangrijke zorg. “De militairen trachten het brandrisico steeds zoveel mogelijk te beperken. Zij nemen hiervoor de nodige preventieve maatregelen. Sporadische branden zijn echter niet altijd uitgesloten.”

Het militair domein dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van de gemeenten Leopoldsburg, Hechtel-Eksel en Helchteren, bestaat uit 55 km² in oppervlakte. Hiervan is er 16 km² schietterrein en 33 km² oefenterrein. Slechts 6 km² is bebouwde zone.

De brand zal wellicht ook woensdag nog hinder veroorzaken.