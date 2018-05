Robby wandelt 154 kilometer voor goede doel KEMPENAAR ZAMELT 2.000 EURO IN VOOR KOM OP TEGEN KANKER BIRGER VANDAEL

12 mei 2018

02u41 0 Leopoldsburg Robbie Eyckmans (29) werd al meer dan hem lief was geconfronteerd met kanker. Zowel zijn grootvader als grootmoeder, meter en moeder vochten er tegen. Dus ging hij de uitdaging aan: als hij 2.000 euro kon inzamelen voor Kom op Tegen Kanker, zou hij een trektocht van 154 kilometer door Schotland ondernemen. Dinsdag kwam hij aan in Fort William.

Robbie is managing partner bij ES Operational Services uit Hasselt. "Eind 2017 had ik me voorgenomen om een rustperiode in te bouwen na een aantal maanden hard werken. Ik nam toen de beslissing om te beginnen met een persoonlijk project waarbij ik de rust, het sportieve en het sociale kon combineren. Toen ik nog militair was, had ik al eens gezegd om de West Highland Way ooit te willen afleggen. Ik besloot dit avontuur volledig te wijden aan een actie voor het goede doel."





Zes dagen geregend

Dat Robbie zich zou inzetten in de strijd tegen kanker, is geen verrassing. "Mijn grootvader overleed na een lange strijd in september 2011. Tijdens mijn studies werd mijn moeder getroffen, maar gelukkig overwon ze de ziekte en gaat alles vandaag goed met haar. Ook mijn meter en grootmoeder wonnen de strijd. Dat soort gebeurtenissen doet je toch anders denken over het leven. Het heeft me geleerd dat je dingen niet als vanzelfsprekend moet nemen. Wanneer je iets wil bereiken, moet je daarvoor gaan. De confrontatie met de ziekte heeft me geleerd om ondernemend te zijn en dat brengt me waar ik vandaag ben."





In Schotland is er één zekerheid: het weer is onvoorspelbaar, maar nat zal je worden. "Klopt, maar de tocht is fantastisch verlopen", lacht Robbie. "Ik heb me zowel fysiek als op materieel gebied voorbereid op de trip, waardoor ik geen blessures heb opgelopen. De tocht van Milngavie tot Fort William heb ik kamperend afgelegd in acht dagen. Ik had dus een rugzak bij van vijftien kilo met de hele uitrusting. Van die acht dagen heeft het zes dagen geregend. Vooral de etappe van Rowardennan naar Tyndrum was lastig door die aanhoudende nattigheid. Anderzijds kon ik nog nagenieten van het uitzicht op de Conic Hill en de passage langs het befaamde Loch Lomond. Ook leuk is dat je tijdens de tocht constant dezelfde mensen tegenkomt, zoals in mijn geval Nederlanders Sjaak en Dick."





2.000 euro ingezameld

Dankzij de nodige promotie binnen zijn kennissenkring en de lokale gemeenschap van Leopoldsburg haalde Robbie al snel 2.000 euro op voor Kom op Tegen Kanker. Ook Wouter Beke steunde hem. "Ik wil dan iedereen ook graag bedanken bij de inzet voor het goede doel", besluit Robby. Hij werd donderdagavond op initiatief van zijn vrouw Katleen, buurman Michele Cesario en Stijn Haeseldonckx in de bloemetjes gezet bij zijn thuiskomst. "We hebben met de straat wafels verkocht en zo zamelden we nog 200 euro extra in voor het goede doel", aldus Stijn.