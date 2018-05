Radiozender Joe herenigt boezemvriendinnen in Spanje 23 mei 2018

02u55 0

Deze week staat Joe helemaal in het teken van Radio Zonder Grenzen. Het programma bracht luisteraar Wendy Vaneylen uit Leopoldsburg weer samen met haar jeugdvriendin Natascha Sas in Matamorisca.





Wendy en Natascha zijn al meer dan dertig jaar boezemvriendinnen. Ze groeiden op als buurmeisjes en leerden elkaar op tienjarige leeftijd kennen. De twee waren onafscheidelijk en gingen samen naar gitaarlessen en de scouts. Nu woont Natascha al twaalf jaar in Matamorisca waar ze haar eigen yogacentrum opende.





Eindelijk geraakt

Het programma van ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinkx heeft als doel luisteraars terug samen te brengen met iemand die hen nauw aan het hart ligt, maar die ze een beetje uit het oog verloren zijn door een verhuis naar het buitenland. Dus trokken de presentatoren samen met Wendy naar Spanje. "Ik ben blij dat ik er eindelijk ben geraakt, dat had al eerder gemoeten", vertelde Wendy tijdens de autorit. Het leidde tot een intense knuffel tussen de vriendinnen. Al snel zetten de presentatoren een stapje op zij, terwijl de twee vriendinnen al volop hun verhalen aan het delen waren. (BVDH)