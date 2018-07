Poolse ambassadeur op bezoek 17 juli 2018

De Poolse ambassadeur dhr. Artur Jan Orzechowski bracht gisteren een bezoekje aan Leopoldsburg. Dat gebeurde met het oog op de ontwikkeling van het toeristisch erfgoedproject Liberation Garden. Met de ambassadeur werd een mogelijke toekomstige samenwerking rond het project besproken.





Zoals bekend wordt in het Chinees Paviljoen een belevingsmuseum ingericht waar bezoekers uit binnen- en buitenland alles te weten zullen komen over de bevrijding van België tijdens WO II. Bovendien wordt er ook het verhaal verteld van garnizoensstad Leopoldsburg. De tuin van 1,65 hectare wordt onderdeel van het bezoekersparcours en krijgt de functie van 'herdenkingstuin'. De herinnering aan WO II wordt op die manier doorgegeven. Het verhaal van de bevrijding van België en West-Europa heeft ook een Poolse dimensie. Veel van de Poolse soldaten die hun leven gegeven hebben voor de bevrijding van België, liggen begraven op een steenworp van het museum. Een aantal van hen, allemaal van de eerste Pantserdivisie van generaal Maczek, hebben hun laatste rustplaats op de Britse begraafplaats in Leopoldsburg, tegenover het museum. In Lommel, op fietsafstand van Liberation Garden, ligt dan weer de grootste Poolse WO II-begraafplaats van het land. Meer dan 250 graven vertellen evenveel verhalen van de Poolse heldendaden. Om die reden wordt de samenwerking met Polen besproken, een officieel statement is er nog niet. (BVDH)