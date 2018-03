Oorlogsmuseum gerealiseerd bij 75-jarige herdenking bevrijding 30 maart 2018



Woensdagavond werd het toeristisch erfgoedproject 'Liberation Garden' in Leopoldsburg verder uit de doeken gedaan. De realisatie van een eerste fase moet in de periode tussen september 2019 en mei 2020 een feit zijn en valt dus samen met de 75-jarige herdenking van de bevrijding. Liberation Garden, een verwijzing naar operatie Market Garden, vertelt het verhaal van de bevrijding en het verhaal van het militaire kamp in Leopoldsburg van vroeger tot nu. In het paviljoen komt er een toeristisch onthaal, een interactief belevingscentrum en buiten is er nog een parktuin als onderdeel van het bezoekersparcours. De volgende stappen in het dossier zijn de opstart van de stuurgroep en verschillende werkgroepen. De aanvraag van de concessie, de aanbesteding en de verdere conceptuitwerking staan ook de planning.





(BVDH)