Ook Red Devils zijn clublokaal kwijt NA CLUBHUIS HELLS ANGELS: CAFÉ ROUTE 184 IS VERGUNNING SINDS JANUARI KWIJT MARCO MARIOTTI

03 mei 2018

02u35 0 Leopoldsburg Na het clubhuis van de Hells Angels in Genk, blijft ook café Route 184 in Leopoldsburg gesloten. Het pand is gelinkt aan de Red Devils, de officiële supportclub van de Angels. Sinds januari geldt een exploitatieverbod omdat hun vergunningen niet in orde zijn. "Sindsdien vernamen we niets meer van hen", klinkt het bij de politie.

Café Route 184 in de Stationsstraat in Leopoldsburg-centrum is haar vergunning kwijt. Het clublokaal wordt gerund door de Red Devils, de grootste supportclub van de Hells Angels en is al meer dan tien jaar een trouwe bondgenoot. Volgens de politie is het pand haar vergunning al sinds januari dit jaar kwijt, en staat het los van het gerechtelijk onderzoek dat het parket voerde in Genk én Rekem. "Het gaat hier om een exploitatieverbod", legt commissaris Eric Cenens van politiezone Kempenland uit. "In theorie zou de horecazaak gewoon weer mogen openen zodra de vergunningen in orde worden gemaakt. Maar tot op vandaag hebben we niet meer van ze gehoord." Het Hells Angels-chapter in Genk werd vorige week al gesloten door burgemeester Wim Dries. Volgens insiders zou het lokaal van de Red Devils in Leopoldsburg pas actief worden zodra ook de sanctie voor Genk wordt opgeheven. We spreken dan over oktober dit jaar. Met het verdwijnen van de Red Devils staat voorlopig enkel het Hells Angels-chapter in Rekem nog overeind, maar als het van burgemeester Marino Keulen afhangt, zal ook daar de vergunning worden ingetrokken.





Meer dan twaalf jaar geleden zag Route 184 al het levenslicht in Leopoldsburg. In 2007 zaten de Red Devils er al, en in datzelfde jaar vielen de rivaliserende Outlaws binnen met een massale vechtpartij als gevolg. in 2011 ontstond er even de eerste Hells Angels-chapter van de provincie, maar dat verhuisde in datzelfde jaar naar Genk. Volgens de politie zou het pand in het verleden al vaker overlast hebben veroorzaakt, maar durven omwonenden niet officieel op papier getuigen.





Harley Treffen

Tijdens het jaarlijkse Harley Treffen in de gemeente was ook het bewuste café een trekpleister voor Hells Angels vanuit heel Europa. De tijdelijke sluiting zou geen invloed hebben op het evenement in de zomer. "We hebben nooit problemen gehad met het bewuste café", vertelt mede-organisator André Ceustermans. "Maar voor alle duidelijkheid: zij liggen daar iets meer dan tien jaar, maar het Treffen bestaat dit jaar maar liefst 34 jaar. Ons evenement staat of valt niet met hun aanwezigheid. We volgen ook de ontwikkelingen met alle MC's in onze provincie en zijn op de hoogte, maar er worden geen problemen verwacht. Deze week hadden we nog een algemene vergadering, en ook de MC's kwamen ter sprake. Verder willen we ons niet over die dingen uitspreken", besluit Ceustermans. Het Treffen vindt dit jaar op 27, 28 en 29 juli plaats.