Nieuwe bestuursploeg zet vol in op vlottere mobiliteit Birger Vandael

10 december 2018

20u22 3 Leopoldsburg Vanavond heeft burgemeester Wouter Beke (CD&V) zijn nieuwe ploeg voorgesteld waarmee hij de komende legislatuur Leopoldsburg zal besturen. Eric Coenen, Lieve Pernet en Franky Geypen (allen sp.a) zijn de nieuwe gezichten in een bestuur dat als prioriteit een vlottere mobiliteit beoogt.

CD&V en sp.a kregen het vertrouwen van de kiezer en mogen zes jaar langer samen verder besturen. Erwin Van Pée (sp.a) blijft als eerste schepen de rechterhand van Beke en houdt zich bezig met Openbare Werken. Marleen Kauffmann (CD&V) behoudt Cultuur, Toerisme, Wijkwerking en Onderwijs en neemt er ook Mobiliteit bij. Eric Coenen (sp.a) wordt schepen van Welzijn, Werk en Ruimtelijke Ordening. De bevoegdheden Sport, Jeugd en Huis van het Kind zijn voor Sara Verbeeck (CD&V). Lieve Pernet (eerste twee jaar) en Franky Geypen (laatste vier jaar) nemen de rol van voorzitter bijzonder comité voor zich en dat gaat samen met de rol van schepen van Lokale Economie, Financiën, Milieu en Dierenwelzijn.

Elektrificatie en vrachtwagensluizen

Bij de voorbereidingen op de verkiezingen bleek al dat Mobiliteit een belangrijk punt was. “We zullen werken aan de aanleg en vernieuwing van fietspaden en de aanleg van fietsostrades", beloofde Beke. “Ook de elektrificatie van het treinspoor Hasselt-Mol (tegen de dieseltreinen) en het invoeren van vrachtwagensluizen (tegen zwaar verkeer in het centrum) staan op ons programma.”

Een tweede punt is ‘inclusiviteit’. Zo wil de bestuursploeg de strijd tegen armoede voortzetten. ‘Veiligheid en netheid’ vormen het derde punt op het programma. Met buurtinformatienetwerken, wijkagenten op de fiets, een hondenbrigade en mobiele camera’s zal dit bewerkstelligd worden. “Ten slotte gaan we voor een levendig Leopoldsburg”, zegt Beke. “Een nieuw jeugdhuis, buurprojecten in Geleeg en Boskant, inbreidingsprojecten om het groen te bewaren, kinderopvanginitiatieven, het behoud van een dienstencentrum en de renovatie van de kerk van het centrum alsook een toekomstvisie voor de kerk van Heppen zijn slechts een greep uit het programma.”