Nieuw label prijst Leopoldsburg aan 03 juli 2018

Tijdens het nieuwe evenement 'Kamp Knabbelt' op het Hertogin Van Brabantplein werd afgelopen weekend het 'Made in Leopoldsburg'-label voorgesteld. Hiermee zet Leopoldsburg zich op de kaart als een geschikte plek om te wonen, te werken en te ondernemen. Op die manier wil de gemeente haar typische producten ondersteunen en haar unieke troeven tonen aan de buitenwereld. Het label toont naast de natuur en het gezinsleven ook de koninklijke en militaire achtergrond van Leopoldsburg. Het label kadert in het project 'Naar de Kern' waarbij vijf Limburgse plaatsen op zoek gaan naar duurzame stadskernen vanuit hun unieke DNA. Dankzij de 'Made in'-verhalen wil men in de gemeente mensen en producten verder versterken en uitdagen. (BVDH)