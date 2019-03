Mensen kunnen zelf Oorlogsmuseum Liberation Garden vullen Birger Vandael

21 maart 2019

16u34 0 Leopoldsburg Op 8 mei 2020 zal het gerenoveerde Chinees Paviljoen als toeristisch onthaal worden geopend. In de daarnaast gelegen nieuwbouw wordt een jaar later het belevingsmuseum rond WO II geopend. Liefhebbers kunnen zelf persoonlijke objecten of documenten laten bekijken door experts en de mooiste exemplaren krijgen een plaats in het museum.

Op een infoavond gaf historicus dr. Peter Schrijvers meer uitleg over het museum en het overkoepelend project ‘Liberation Garden’. Hier werd ook een eerste oproep gedaan naar het brede publiek om op 28 april (Erfgoeddag) een bezoekje te brengen aan het Chinees Paviljoen in Leopoldsburg en de objecten mee te nemen. Mits een sterk verhaal of voldoende historische waarde kan je zo mee het museum vullen. Op deze dag is er ook meer info verkrijgbaar over het hele museumproject.

Website

Inmiddels werd ook een (voorlopige) website gepresenteerd, waarop mensen het verloop van het project kunnen volgen: www.liberationgarden.be. Mensen kunnen bovendien het project Liberation Garden financieel ondersteunen, via de projectrekening van Herita. Op die manier help je bij een project dat veel mensen naar Leopoldsburg zal trekken. Dit kan je doen door een eenmalige of periodiek gift, die vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar is. Je kunt je gift storten op het rekeningnummer BE50 7430 7574 7718 met als mededeling ‘gift Liberation Garden’.