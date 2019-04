Man uit Leopoldsburg weet niets van cannabisplanten in eigen huis BVDH

05 april 2019

Een 57-jarige man uit Leopoldsburg riskeert een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 16.000 euro voor het uitbaten van een cannabisplantage aan de Kerkhovensesteenweg op de grens van Lommel met Eksel. De politie stelde in het onbewoond huis vast dat er regelmatig wel eens licht brandde. Er werd ook een zoemend geluid gehoord. Een elektriciteitsmeting duidt vervolgens op een verdachte situatie. Op 6 april 2017 werd er een huiszoeking uitgevoerd en daarbij werden 677 planten aangetroffen in de woning, garagebouw en bijgebouw. De eigenaar beweert dat hij enkel ter plaatse was om de kippen eten te geven en hij het pand verhuurde. Een rechtstreekse buur getuigde echter in zijn nadeel. Volgens de verdediging van beklaagde is er een gebrek aan bewijsmateriaal. “Omdat er planten in zijn huis staan, is hij toch niet schuldig tot hij kan bewijzen dat het niet van hem is”, vroeg hij zich af. Het vonnis volgt op 3 mei.