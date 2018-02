Man ruziet overal met eigen familie 01 februari 2018

Een 37-jarige man uit Leopoldsburg staat terecht voor verschillende incidenten met familieleden. Ook in het verleden had de man al problemen met vader en broer, waardoor hij een tijdje in zijn auto, op de parking en aan het tankstation moest slapen. In het najaar van 2016 volgden opnieuw discussies met de vader aan een moskee en een conflict met een neefje aan de schoolpoort. "Uw familie is belangrijk: u hebt maar één vader en één moeder", onderstreepte de rechter. De man riskeert een celstraf van zeven maanden en een boete van 900 euro, maar eventueel kan de procureur leven met probatievoorwaarden. De advocaat van de man, die zijn familie kent, wil daar een opschorting van maken. Het vonnis staat gepland op 28 februari.





