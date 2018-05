Man (46) riskeert straf na vuistslagen aan vrouw 31 mei 2018

Een 46-jarige man uit Leopoldsburg is gisteren via snelrecht voor de rechter verschenen na slagen en verwondingen bij zijn ex-partner. "Op 1 mei dit jaar ging het koppel op restaurant in Mol. Ze zijn sinds 1996 getrouwd, maar besloten om uit elkaar te gaan. Op restaurant bleek dat de vrouw hun oudste zoon had ingelicht van de breuk, terwijl eigenlijk was afgesproken om dit samen te doen. De man is daarop kwaad geworden en liet de vrouw achter zonder gsm. Uiteindelijk pikte hij haar op, waarna de ruzie in de wagen escaleerde. De man zou met zijn vuist wel twintig keer geslagen hebben, onder meer de bril van het slachtoffer sneuvelde. Dit zijn ernstige feiten die het gevolg zijn van ongelofelijk veel frustraties", opperde de procureur. Hij vordert een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro, maar kan leven met een werkstraf. (BVDH)