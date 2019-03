Man (36) terroriseert eigen grootouders

uit Leopoldsburg BVDH

07 maart 2019

14u32 0 Leopoldsburg Een 36-jarige man had van zijn leven zo’n boeltje gemaakt dat hij enkel nog terecht kon bij zijn grootvader (84) en grootmoeder (82) uit Leopoldsburg. Maar hij stelde er zich uiterst agressief op. “Het is een beetje uit de hand gelopen”, gaf beklaagde toe.

Momenteel zit de dertiger opgesloten in de gevangenis. De feiten kunnen hem nog een verlengd verblijf van één jaar opleveren. In november en december vorig jaar liep het mis. Beklaagde raakte verslaafd aan drank en alcohol, wat de basis van zijn probleem vormde. Meerdere malen trok de politie naar de woning in Leopoldsburg omdat er meldingen kwamen van zijn agressief gedrag. Dat leverde de man een verbod op om nog bij de grootouders te komen, maar dat negeerde hij. Hierdoor belandde hij in de cel. “Als ik nuchter ben, doe ik zo helemaal niet”, gaf hij zelf toe.

Instelling

Volgens advocaat Tom Van Overbeke maakte de man een hel van het leven van de grootouders. “Mijn cliënt moet geholpen worden, ik denk dat het zinvoller is om hem in een instelling te stoppen met een gevangenisstraf als stok achter de deur.” Op 20 maart volgt het vonnis.