Leopoldsburg zet in op kleuterparticipatie 03 februari 2018

Op 1 maart gaat in Leopoldsburg het elektronisch inschrijven voor kleuters in scholen van start. Dit gebeurt via de website www.leopoldsburg.kleutersnaarschool.be en is al voor het zesde jaar beschikbaar. Het elektronisch inschrijven van kleuters is één van de vele gemeentelijke acties in het werken rond kleuterparticipatie. Bovendien wordt er op maandag 19 februari om 19 uur in het cultuurcentrum van Leopoldsburg een infomoment georganiseerd voor ouders die nog met vragen zitten. De inspanningen van de gemeente werpen in elk geval zijn vruchten af. Uit een recent rapport van Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat de schoolkleuterparticipatie in Leopoldsburg op 97,6 procent ligt. In effectieve cijfers wil dat zeggen dat slechts 13 op de 549 schoolgaande kleuters in het schooljaar 2016-2017 onvoldoende halve dagen op school aanwezig waren. Wetende dat er in de gemeente veel inwoners uit kansengroepen wonen, is dat een goede evolutie. (BVDH)