Leopoldsburg roept op tot vakantietoezicht 20 juni 2018

Mede dankzij het vakantietoezicht kon Leopoldsburg het afgelopen jaar de woninginbraken spectaculair doen dalen. In 2017 waren er 34 % minder woninginbraken dan het jaar voordien (van 47 teruggevallen op 31). Naast de klassieke maatregelen zoals het goed afsluiten van ramen en deuren, een bewoonde indruk creëren en niets op sociale media plaatsen, raadt de gemeente ook de hulp van politie aan. Je moet alleen een aanvraagformulier voor vakantietoezicht invullen. Dat kan online, maar je kunt het formulier ook op papier invullen en afgeven in het commissariaat. De gegevens die je moet vermelden, zijn je naam en adres, de periode van afwezigheid, het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en de persoon die kan worden verwittigd bij een noodgeval. Het aanvraagformulier is te vinden op www.politiekempenland.be of in het commissariaat. (BVDH)





