Leopoldsburg moedigt personeel aan om te sporten 07 februari 2018

Samen met het gemeentebestuur wil de sportdienst van Leopoldsburg zijn schouders zetten onder het initiatief 'sport op het werk'. Alle personeelsleden van gemeente en OCMW worden uitgenodigd om aan sport te doen voor of na de werkuren of tijdens de middagpauze.





Werkgevers hebben er immers alle belang bij om hun personeel te stimuleren vaker te bewegen. De kans op ziektes is veel groter naarmate je meer tijd zittend doorbrengt. 78 procent van de Belgische werknemers haalt de beweegnorm niet. Daarom start men in Leopoldsburg met het proefproject. Dankzij 'sport op het werk' kan het gemeentepersoneel voor of na het werk of tijdens de middagpauze gratis aan sport doen, al dan niet onder begeleiding. De activiteiten van het project gaan wekelijks door, behalve in schoolvakanties en op feestdagen. In deze testfase komen zwemmen, badminton, tafeltennis en wandelen aan bod. De deelnemers moeten een sport- en bewegingsscan invullen, waardoor de sportdienst een juist beeld krijgt van de verwachtingen. Hier kunnen ze mee aan de slag gaan en het aanbod nog beter afstemmen. (BVDH)





