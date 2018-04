Leopoldsburg is gemeente van Kom op tegen Kanker 27 april 2018

Voortaan mag Leopoldsburg zich Kom op tegen Kanker-gemeente noemen. Burgemeester Wouter Beke (CD&V) kreeg het bord uit handen van Rik Duyck, plaatsvervangend algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. Daarmee wordt de gemeente bedankt voor haar inspanningen en in het bijzonder voor de organisatie als middagstand van de 1000km. Vrijdag 11 mei ontvang Leopoldsburg immers alle deelnemers en supporters. "We zijn blij dat we ons sociaal-engagement kunnen tonen in een sportief evenement met nationale uitstraling en maken er op 11 mei een ongezien volksfeest van!", oppert een tevreden Beke. (BVDH)