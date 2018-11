Leopoldsburg investeert in AED’s Birger Vandael

22 november 2018

15u58 1 Leopoldsburg De gemeenteraad van Leopoldsburg keurde in 2017 de aankoop van vier AED’s goed. Het werkte daarvoor samen met politiezone Kempenland. Niet alleen investeerde de gemeente in de hartstarters, er werd ook geld vrijgemaakt om personeel op te leiden om met de toestellen te werken.

Er hangen sinds 2009 AED’s in het dienstencentrum, de sporthal en het zwembad. Binnenkort worden ze in een buitenkast aan de gevel van deze gebouwen gehangen, zodat ze op ieder moment gebruikt kunnen worden. Ook in het cultuurcentrum hangt een dergelijk toestel. In 2013 kreeg de Leopoldsburg de titel van ‘Hartveilige Gemeente’. Het gemeentebestuur wil deze inspanningen verder zetten en heeft dus beslist om te investeren in nog meer AED’s. De politie zet haar twee toestellen in bij interventies. De andere twee defibrillatoren (van de gemeente) verschijnen op het marktplein – aan de gevel van het nieuwe gemeentehuis – en in een buitenkast aan het Buurthuis.

Ook de Rode Kruisafdeling Leopoldsburg-Heppen deed een duit in het zakje door een AED te schenken. Die werd aan het CC gehangen, tegen de muur aan het terras, zodat hij ook gebruikt kan worden als het CC gesloten is. Het toestel dat binnen in het CC hing, is verhuisd naar de jeugddienst, zodat ook daar een AED aanwezig is voor noodgevallen. Op dinsdag 18 december is er weer een opleiding rond reanimeren en defibrilleren.