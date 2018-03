Legermuseum krijgt vorm in Chinees Paviljoen 28 maart 2018

02u48 0 Leopoldsburg Met het toeristisch erfgoedproject 'Liberation Garden' wil de gemeente Leopoldsburg het Paviljoen van de Commandant van de Geni renoveren en inrichten als een 'state of the art-belevingsmuseum'.

Historicus Peter Schrijvers leidt het project en geeft vanavond al meer info over zijn onderzoek.





Aanvankelijk wilde Leopoldsburg een nieuw museum in Kwartier IJzer. Toen er naast de subsidies gegrepen werd, besloot men het museum met de steun van de Nationale Loterij in te richten in het kleinere Paviljoen, een gebouw dat dateert uit 1869. In het museum zullen bezoekers alles te weten kunnen komen over de bevrijding van België tijdens Wereldoorlog II, de rol van Leopoldsburg hierbij en de start van de legendarische operatie 'Market Garden'.





Herdenkingstuin

Nauwelijks een week geleden kwam in het kader van deze herdenking nog een Lincolnshire Regiment langs op het Brits kerkhof in de gemeente.





Daarnaast wordt er in het museum ook meer uitleg gegeven omtrent het verhaal van garnizoensstad Leopoldsburg waar sinds 1835 honderdduizenden miliciens hun legerdienst vervuld hebben. De prachtige tuin van de site, die 1,65 ha is, wordt omgevormd tot een herdenkingstuin. Zo wordt de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog doorgegeven aan de huidige en komende generaties. Aan het museum zal ook een fietspad komen dat in verbinding staat met de Duitse begraafplaats in Lommel.





De lezing vanavond vindt plaats in het Cultuurcentrum en start om 20 uur. (BVDH)