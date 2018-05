Langste erehaag in Leopoldsburg 15 mei 2018

Leopoldsburg heeft de trofee gewonnen van 'Langste erehaag' tijdens de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. In totaal stonden maar liefst 1.993 mensen in de rij om alle renners te verwelkomen. Leopoldsburg verslaat de drie andere middagsteden. Dankzij de stralende zon, meer dan honderd vrijwilligers en samenwerking met medewerkers van gemeente en OCMW werd het een geslaagde namiddag. De verenigingen en scholen maakten zelf spandoeken (meer dan zeventig in totaal), waardoor de erehaag ook nog eens een fraai uitzicht kreeg. Wouter Beke ontving als burgemeester de trofee van het fietswiel van Algemeen Directeur van KOTK Rik Duyckt.





(BVDH)